Москва, 7 января, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ) является сатанизмом. Об этом 7 января заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский заявил, что раскольническая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) может в дальнейшем проводить службы в храмах Киево-Печерской лавры, доступ в которые с 1 января закрыли для священнослужителей канонической Украинской православной церкви.

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