Москва, 15 марта, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Попытки украинских диверсионных групп прорваться на территорию России в Курской и Белгородской областях завершились для Киева потерей 16 танков и 11 боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник понёс такой урон в результате работы, проведенной российскими военными совместно с подразделениями пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в период с 12 по 15 марта. В итоге все попытки киевских террористов оказаться на территории российских регионов были пресечены.

«Ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщило, что при попытке прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино российские военные уничтожили 195 боевиков киевского режима.

В этот же день, 14 марта Росгвардия сообщила о совместном с ВС РФ и сотрудниками погрануправления ФСБ отражении атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.