Чикаго, США, 7 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Сотни учителей и школьных чиновников в Чикаго были заподозрены в сексуальных домогательствах к подросткам в прошлом учебном году. Об этом 7 января пишет Fox News, ссылаясь на годовой отчет управления генерального инспектора государственных школ Чикаго.

LMAP Жертва изнасилования

По информации журналистов, в отчете указано, что данное управление обосновало свыше 300 обвинений в неправомерном поведении из более чем 600 жалоб за 2021-22 учебный год.

Так, по версии следствия, один из обвиняемых учителей три раза совершал противоправные насильственные действия в отношении 17-летней ученицы, но после судебного разбирательства в ноябре 2022 года он был оправдан, несмотря на доказательства.

Согласно материалам другого уголовного дела, еще один подозреваемый бывший сотрудник в течение года совершал противоправные действия в отношении старшеклассницы, которой было на момент совершения преступлений от 16 до 17 лет. Уточняется, что потерпевшей давали употреблять наркотические средства и алкоголь.

По информации журналистов, когда данный сотрудник узнал, что может находиться под подозрением, он стал якобы угрожать убийством девушке и ее семье.