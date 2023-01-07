Астрахань, 7 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Сухогруз, следовавший в Иран, сел на мель в Астраханской области. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

The Photographer Сухогруз

Согласно опубликованным данным, ЧП произошло на 170,8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

«Поступило сообщение о том, что на 170,8-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз «Раша-1». Маршрут следования судна: порт Астрахань — порт Амирабад», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января поставки природного газа из Ирана в Турцию сокращены на 70% из-за аварии в иранской газотранспортной системе.

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