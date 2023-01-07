Киев, 7 января, 2023, 18:53 — ИА Регнум. На Украине в ближайшие дни рассмотрят, как религиозные организации используют государственное имущество, заявил 7 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

Проверки пройдут и на территории Киево-Печерской лавры, часть которой находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Напомним, нижняя лавра находится в ведении УПЦ. Во времена президента Виктора Януковича каноническая УПЦ заключила с правительством Украины соглашение о бессрочном использовании территории нижней лавры, напомнил Ткаченко.

С 1 января 2023 года верхняя лавра Киево-Печерского историко-культурного заповедника перешла в ведение раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

По его словам, в Успенском соборе, раскольнической «ПЦУ» разрешили провести только одну службу — в субботу на Рождество.

«Мы теперь не можем бесплатно передавать какие-либо строения, как было раньше, в аренду долгосрочную или на много лет. Законодательство изменилось», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года на Украине началась очередная волна гонений на православную церковь. Сотрудники СБУ проводили обыски в Киево-Печерской лавре, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. СБУ возбудила десятки уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ.

В начале января 2023 года из пользования УПЦ официально забрали Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской лавре. На Украине заявили, что решение приняли по итогам работы «комиссии по приёму — передаче храмов».

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