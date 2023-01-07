Бахмут, ДНР, 7 января, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Киевские нацисты применили химическое оружие в Артёмовске. Об этом 7 января сообщается в Telegram-канале «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе».

mil.ru Химическая атака

«Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артёмовске», — говорится в сообщении.

По словам одного из бойцов, неизвестное химическое вещество было применено ВСУ в районе улицы Трудовые резервы.

Из-за этого несколько бойцов получили химические ожоги дыхательных путей и слизистых оболочек. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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