«Русская весна»: киевские нацисты применили химическое оружие в Артёмовске
«Русская весна»: бойцов ЧВК «Вагнер» госпитализировали из-за применения ВСУ химического оружия
Бахмут, ДНР, 7 января, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Киевские нацисты применили химическое оружие в Артёмовске. Об этом 7 января сообщается в Telegram-канале «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе».
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Химическая атака
«Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артёмовске», — говорится в сообщении.
По словам одного из бойцов, неизвестное химическое вещество было применено ВСУ в районе улицы Трудовые резервы.
Из-за этого несколько бойцов получили химические ожоги дыхательных путей и слизистых оболочек. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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