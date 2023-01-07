Париж, 7 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. В конгрессе Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные дебаты по поводу поддержки киевского режима после начала работы палаты представителей в новом составе. Об этом 7 января заявил лидер французского движения «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Вот и все, палата представителей США сформирована и начнет масштабные расследования по Украине! Сейчас будет кровавая бойня», — написал он.

Французский политик также ожидает от американских законодателей проведения расследования по вопросам пандемии, вакцин от COVID-19, деятельности сына президента Хантера Байдена и другим темам.

Согласно результатам голосования палата представителей избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером. Он был избран с 15-й попытки. Республиканец получил 216 голосов, в то время как его соперник демократ Хаким Джефрис — 211 голосов.

Новый спикер заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост государственного долга страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, после выступления в Белом доме президент США Джо Байден убежал от журналистов.

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