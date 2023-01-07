Херсон, 7 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Инвесторы уже проявляют интерес к строительству нового города, который должен появиться на Арабатской стрелке в Херсонской области вблизи Крыма, рассказал 7 января первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Kremlin.ru Сергей Кириенко

Населённый пункт предполагается построить довольно быстро, поскольку потребность жителей Херсонской области и соседних регионов в жилье велика, но вместе с тем не будет и спешки, ведь город строится «на века», сказал Кириенко.

Как сообщалось ранее, предполагается, что численность населения нового города составит около 30 тысяч человек. Вся инфраструктура в нем будет «современнейшей», отмечал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.