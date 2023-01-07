Амстердам, 7 января, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Кладоискатели устроили охоту за сокровищами в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов после того, как национальный архив рассекретил карту нацистов времён Второй мировой войны. Об этом сообщает 7 января Reuters.

Дарья Драй ИА REGNUM Карта

Карта, предположительно, указывает место, где немецкие солдаты спрятали четыре ящика с «бриллиантами, рубинами, золотом, серебром и всевозможными драгоценностями». Сокровищами они завладели в 1944 году после взрыва в банке.

Карта попала в архив вскоре после войны от немецкого солдата. На этой неделе истекли 75 лет, в течение которых полагалось хранить документы в тайне.

Местность у деревни Оммерен наводнили люди с лопатами и металлоискателями, хотя клад здесь пытались найти ещё в 1947 году.

«Мы не знаем наверняка, существовало ли сокровище. Но институт провел много проверок и нашёл эту историю достоверной», — сказала представитель Национального архива Энн-Марике Самсон.

«Карта тремя стоящими в ряд деревьями и красным крестом, обозначающим место, где должно быть спрятано сокровище, будоражит воображение», — сказал бывший мэр Оммерена Клаас Таммес.