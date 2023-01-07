Бухарест, 7 января, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Румынии в 2023 году финансовую помощь на покупку еды окажут более 2,4 миллиона уязвимых семей, написал премьер-министр Николае Чукэ в своих соцсетях.

Mapn.ro Николае Чукэ

По его словам, нуждающиеся будут получать помощь на еду в размере 250 леев (около 55 долларов) каждые два месяца.

Около 4 млн румын (20% населения страны) могут рассчитывать на получение 150 долларов на оплату счетов за энергию.

Также поддержат более 400 тысяч учащихся из неблагополучных семей. Им предоставят свыше 100 долларов на покупку предметов снабжения и одежды в 2022-2023 учебном году.

Матерям с новорожденными выдадут социальный ваучер на сумму около 430 долларов.

Напомним, в Румынии для детей, зарегистрированных как воспитанников спортивных школ и секций, предусмотрены ежемесячные выплаты от государства на сумму 150 леев (31 доллар).

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