Барнаул, 7 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Следователи в Барнауле проводят проверку по факту гибели 58-летней женщины после нападения на нее собственной собаки. Об этом 7 января сообщает РИА Новости.

shelma25 Алабай

«Следователями Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы», — приводит агентство слова старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой.

По ее словам, собака нейтрализована. Дело находится на контроле прокуратуры региона.

По сообщению некоторых СМИ, собака породы алабай напала на свою хозяйку на улице Боровая в поселке Пригородном.

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