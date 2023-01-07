Вашингтон, 7 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. После выступления в Белом доме президент США Джо Байден убежал от журналистов. Видео опубликовано на странице газеты The Hill в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Господин президент, подождите!» — кричали сотрудники СМИ в спину Байдену.

Отмечается, что вместо общения с журналистами Байден поднялся на борт вертолёта, чтобы отправиться на выходные в Делавэр.

Как отмечает CNN, Байден постоянно проводит выходные в Делавэре. При этом он провёл в семейной резиденции уже четверть срока и отдыхает больше своего предшественника Дональда Трампа.

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