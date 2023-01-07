Будапешт, 7 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Запад начал новую холодную войну, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как сообщает 7 января Mandiner, такие заявления политик сделал на рождественском ужине Фонда Калмана.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Причиной начала новой холодной войны стал кризис «западноцентрического» мироустройства, который, в свою очередь, объясняется тем, что конкуренты Запада усилились, полагает Орбан.

Неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое, и Венгрии в нынешней ситуации нужно поддерживать контакт в том числе с конкурентами Запада, становясь региональным лидером, сказал политик.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Орбан отмечал, что Венгрия заинтересована в сохранении связей с Россией, а вопрос наступления мира на Украине зависит не от Киева, а от Вашингтона.