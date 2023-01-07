Москва, 7 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, в чём особенность Артёмовска (Бахмута).

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По словам Пригожина, которые приводит его пресс-служба, Артёмовск — центральная точка восточного фронта и логистический центр в конфликте на территории Украины.

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Он рассказал, что «фишка» Бахмута заключается в его исторических и географических возможностях, среди которых разделение города водными преградами, комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны, и уникальных ландшафт.

«И вишенка на торте — система соледарских и бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов, в которой находится не только скопление людей на глубине 80–100 метров, но и перемещаются танки и БМП», — сказал Пригожин, добавив о запасах вооружения, которые хранятся в шахтах «с Первой мировой войны».

Как сообщало ИА REGNUM, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что потери ВСУ «огромны», а соответствующие арифметические показатели «неудобоваримы».

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