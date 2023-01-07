Вашингтон, 7 января, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Министерство финансов США предостерегло банки от «чрезмерной осторожности» при соблюдении санкций. Об этом 7 января пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, некоторые американские банки, опасаясь нарушить санкционные предписания, действуют «чрезмерно осторожно», поэтому принимают решение об отказе клиентам в обслуживании. Он отметил, что, занимаясь снижением рисков, эти учреждения без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры, тем самым вынуждают обычных жителей США обращаться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности.

В издании отметили, что такая политика министерства финансов указывает на системные проблемы института санкций в США.

По информации журналистов, очень часто санкции вводились очень быстро, при этом не сопровождались какими-либо разъяснениями, в результате банки под угрозой крупных штрафов начали проявлять чрезмерную осторожность к каждому клиенту, который мог рассматриваться как потенциальный объект санкционного риска.