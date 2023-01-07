Москва, 7 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Сети появились кадры танковой дуэли на территории Донбасса, в которой участвовали три танка ВС России против двух танков боевиков ВСУ. Кадры опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа танковых экипажей в зоне проведения специальной военной операции

Так, один из трех российских танков выдвинулся с асфальтовой дороги на проселочную и подъехал к лесополосе.

«Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекали внимание двух танков, которые расположились в другой лесополосе», — рассказал российский военный, который прокомментировал видео сражения.

Как следует из видео, третий танк ВС России незаметно подъехал к танку ВСУ и подбил его, когда тот атаковал два других российских танка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов РСЗО «Град» Южного военного округа в ходе специальной военной операции на территории Украины. На кадрах видно, как бойцы выдвигаются на огневые позиции, наносят удары по колонне техники врага и меняют позиции.

Также ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов БПЛА подразделений специального назначения Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.

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