ВС России показали видео уникальной танковой дуэли в Донбассе
Опубликовано видео дуэли трех российских танков и двух ВСУ в Донбассе
Москва, 7 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Сети появились кадры танковой дуэли на территории Донбасса, в которой участвовали три танка ВС России против двух танков боевиков ВСУ. Кадры опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.
Так, один из трех российских танков выдвинулся с асфальтовой дороги на проселочную и подъехал к лесополосе.
Как следует из видео, третий танк ВС России незаметно подъехал к танку ВСУ и подбил его, когда тот атаковал два других российских танка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов РСЗО «Град» Южного военного округа в ходе специальной военной операции на территории Украины. На кадрах видно, как бойцы выдвигаются на огневые позиции, наносят удары по колонне техники врага и меняют позиции.
Также ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов БПЛА подразделений специального назначения Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.
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