Анкара, 7 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Турецкий лидер Рееджп Тайип Эрдоган заявил, что турки не планируют первыми наносить удары по Греции. Ответ последует в случае угрозы, заявил он 7 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эрдоган призвал Грецию отказаться от проводимой в отношении Анкары политики напряжённости и милитаризации островов в Эгейском море.

После запуска в Турции ракеты «Тайфун» (в августе 2022 года. — Прим. ИА REGNUM) с дальностью полёта 561 километр у греков началась паника. Местные газеты написали, что турки нанесут удар, сказал Эрдоган.

«Главное, чтобы вы не занимались нами в Эгейском море. Пока вы этого не делаете, и мы вами заниматься не будем», — заключил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос заявил о планах строительства забора вдоль границы с Турцией. Его протяжённость составит около 180 километров.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предположил, если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, то Турция практически окажется заперта в своих территориальных водах. Анкара не допустит такого развития событий и не позволит Греции даже на одну милю расширить свои воды в Эгейском море.

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