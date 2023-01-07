Варшава, 7 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Правительство Польше пока не планирует передавать Киеву очередные танки. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о появившихся в СМИ сообщениях о том, что Варшава планирует передать Украине немецкие танки Leopard.

Он подчеркнул, что без «широкой коалиция» Польша не планирует принимать самостоятельные решения.

Моравецкий пояснил, что в настоящее время польское правительство ведет переговоры о создании «широкой коалиции стран, которые будут передавать киевскому режиму тяжелое вооружение». В частности, этот вопрос обсуждается с властями Германии.

По данным Польского радио, Варшава поставила Киеву 200 танков Т-72, а также самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» и ракеты «воздух-воздух».

Читайте также: Сеть: «200 единиц металлолома» — Варшава передала Киеву танки Т-72

Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что пока киевскому режиму смогут доставить очередную партию военной техники, он уже начнет терпеть поражение, поэтому время — на стороне России.

А также: Американский разведчик назвал серьезное преимущество России над Украиной