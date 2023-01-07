Тегеран, 7 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. США с позором уйдут из Передней Азии и разделят судьбу Советского Союза, заявил иранский бригадный генерал, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани. Об этом сообщает газета The Tehran Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Развал США

«Соединённые Штаты будет преследовать судьба Советского Союза, и аналитические центры это подтвердили», — заявил Каани, выступая в Кермане.

Он указал, в частности, на глубинные разногласия между американским обществом и властями, а также на нежелание элиты каким-либо образом менять сложившуюся систему.

Издание отмечает, что в западной прессе США стали часто сравнивать с СССР и прогнозировать их упадок из-за «превращения в геронтократию». Многие из его высших руководителей находятся далеко за пределами возраста выхода на пенсию, характерного для других сфер деятельности.

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