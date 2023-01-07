Париж, 7 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Париже 7 января проходит акция протеста, организованная «желтыми жилетами», передают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Жёлтый жилет

Выдвинуты экономические требования: митингующие заявляют о стремительном росте цен и требуют от правительства принять необходимые меры.

Шествие охраняется сотрудниками полиции. В акции участвует несколько сотен человек.

В конце ноября 2022 года в Париже прошел митинг врачей и психиатров. Они требовали увеличения зарплат и выделения большего количества средств отрасли.

Также в ноябре 2022 года в городах Франции прошла масштабная забастовка работников транспортной сферы, требовавших повышения зарплаты. Участие в акциях приняли десятки тысяч человек.