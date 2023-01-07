Италия, 7 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта в классическом стиле в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Соревнования проходят в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Сергей Бобылев/ТАСС Йоханнес Клебо

Для Клебо эта победа стала шестой подряд в рамках многодневки. Благодаря этому он опередил российских спортсменов Сергея Устюгова и Александра Большунова, у которых по пять побед подряд: в сезоне 2016/17 у Устюгова, в сезоне 2020/21 у Большунова.

Напомним, в нынешнем сезоне российские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Напомним, Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, Устюгов — олимпийским чемпионом в эстафете.