Новосибирск, 7 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Хоккейный клуб «Сибирь»

В составе «Сибири» шайбы забросили нападающий Вячеслав Основин и защитники Егор Аланов и Илья Морозов. У «Динамо» точными бросками отметились форварды Дмитрий Соколов и Роман Горбунов.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды 61 очко. «Динамо» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 48 очками.

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