Анкара, 7 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Турции задержали двух предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемых в планировании теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом пишет газета Sabah.

Freedom House Боевик

По информации газеты, подозреваемые граждане Таджикистана и Узбекистана пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря скрыться от следивших за ними сотрудников полиции в городском районе Башакшехир.

Уточняется, что полицейские прострелили колеса их автомобиля.

Отмечается, что один подозреваемый, предполагаемый эксперт по взрывчатке, находится под стражей, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.

По информации журналистов, подозреваемые получали инструкции от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и намеревались совершить теракт, используя взрывчатку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Стамбуле задержали иностранца, предположительно причастного к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).