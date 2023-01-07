Вашингтон, 7 января, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Главную роль в продолжении голливудского блокбастера Ридли Скотта «Гладиатор» исполнит, вероятно, ирландец Пол Мескал. Об этом сообщает Deadline.

Цитата из х/ф «Гладиатор» реж Ридли Скотт. США, Великобритания, Мальта, Марокко. 2000 Гладиатор

«Звезда сериала «Нормальные люди» Пол Мескал ведёт переговоры о том, чтобы возглавить сиквел оскароносного фильма Paramount, а Скотт вернётся в режиссёрское кресло», — рассказали источники издания.

Скотт также выступит продюсером фильма.

В новой истории не будет римского полководца Максимуса — героя первого фильма, погибшего в поединке с императором Коммодом. Главным персонажем будет Люциус, сын сестры Коммода Лусиллы, которую в оригинальном фильме сыграла Конни Нильсен. Действие фильма происходит через несколько лет после событий первой части.

Блокбастер «Гладиатор», вышедший в 2000 году, заработал более $460 млн и получил 12 номинаций на «Оскар». Эту награду картина получила в пяти номинациях, включая «Лучший фильм». Исполнитель главной роли Рассел Кроу получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

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