Вашингтон, 7 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Американский режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что намерен снять ещё несколько новых частей научно-фантастического блокбастера «Аватар». Об этом 7 января он рассказал в ходе шоу ​​HBO Max.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания Художественный фильм «Аватар»

По его словам, с той динамикой, которую сейчас показывает фильм «Аватар: Путь воды», расходы на него будут покрыты в ближайшие несколько дней.

«Так что, похоже, я не могу уклониться от этого. Мне придётся делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет», — сказал Кэмерон.

Он добавил, что планирует обсудить план работы над тремя новыми частями «Аватара» с ведущими специалистами Disney.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кэмерон заявил, что некоторые сцены для предполагаемых фильмов «Аватар 3» и «Аватар 4» сняты заранее.