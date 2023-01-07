Кэмерон заявил о намерении снять продолжение «Аватара»
Джеймс Кэмерон заявил, что после успеха второй части «Аватара» снимет продолжение фильма
Вашингтон, 7 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Американский режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что намерен снять ещё несколько новых частей научно-фантастического блокбастера «Аватар». Об этом 7 января он рассказал в ходе шоу HBO Max.
По его словам, с той динамикой, которую сейчас показывает фильм «Аватар: Путь воды», расходы на него будут покрыты в ближайшие несколько дней.
«Так что, похоже, я не могу уклониться от этого. Мне придётся делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет», — сказал Кэмерон.
Он добавил, что планирует обсудить план работы над тремя новыми частями «Аватара» с ведущими специалистами Disney.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кэмерон заявил, что некоторые сцены для предполагаемых фильмов «Аватар 3» и «Аватар 4» сняты заранее.