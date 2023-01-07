Афины , 7 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Греция построит забор вдоль границы с Турцией. Об этом 7 января сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос.

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По данным пресс-службы ведомства, соответствующее решение было принято правительственным советом по иностранным делам и обороне (KYSEA).

Заграждение будет построено по всей сухопутной границе по реке Эврос. Его протяженность составит около 180 км.

«Наши соседи очень хорошо знают, что нет места для продолжения эксплуатации несчастных людей. Границы Греции на Эвросе неприступны, и в этом нет никаких сомнений», — пояснил Теодорикакос.

Министр добавил, что на строительство первых 35 километров будет выделено €100 млн.

Известно, что в 2022 году полиция Греции предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тыс. нелегальных иммигрантов и арестовала 1300 человек, которые занимались торговлей людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, доказанные запасы черноморского газа могут удовлетворить 33-летний спрос жителей Турции.

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