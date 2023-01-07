Власти Украины допустили передачу раскольникам Киево-Печерской лавры
Власти Украины могут разрешить раскольникам проводить службы в храмах Киево-Печерской лавры
Киев, 7 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Раскольническая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) может в дальнейшем проводить службы в храмах Киево-Печерской лавры, доступ в которые с 1 января закрыли для священнослужителей канонической Украинской православной церкви, заявил глава государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский.
Лавра принадлежит государству и только власти Украины дают возможность служить в ней, подчеркнул он.
«Думаю, что это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах лавры», — заключил Еленский.
Напомним, 7 января глава раскольнической ПЦУ Епифаний, провёл первую «службу» в соборе Киево-Печерской лавры. Обеспечивать порядок привлекали три тысячи силовиков.
В канун Рождества СБУ пришли с обысками в несколько православных храмов и монастырей.
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