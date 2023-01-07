Лондон, 7 января, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Киевские власти не считают нужным в настоящее время вести переговоры с Россией, поскольку условием России является признание возвращения четырёх регионов в ее состав, заявил 7 января в интервью Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС Вадим Пристайко

От этих регионов Россия не откажется и объявит о своей победе, добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее, в том же интервью посол предложил Западу использовать «уникальный шанс» победить Россию руками «нации, которая готова терять людей, территории и десятилетия развития ради победы над заклятым врагом».

Киевские власти в качестве условия для начала мирных переговоров требуют «возвращения к границам 1991 года», то есть передачи Киеву Крыма и четырех регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

В Кремле отмечают, что переговоры с Киевом возможны в случае выполнения требований, заявленных в начале спецоперации, и признания «сложившихся реалий», то есть воссоединения четырех регионов с Россией.