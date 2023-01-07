Москва, 7 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Возможное решение США оставить Россию «без айфонов», обсуждаемое в московских гостиных, являлось бы не очень умным. Об этом 7 января написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

noelsch Айфон

«В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву. Срочно пересохраняют ценные фоточки и видосики», — сообщила она, добавив, что оставить Россию без айфонов было бы «довольно тупо», поскольку вместе с этим Вашингтон остается без эффективного инструмента слежения.

«Но, с другой стороны, когда они действовали исключительно умно? Перефразируя Маккарти, эти ошибаются и в нашу пользу», — написала Симоньян.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что американская корпорация Apple остановила продажу своих товаров и ограничила работу сервисов в России, в том числе и системы мобильных платежей Apple Pay.

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