Симферополь, 7 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Серийная версия внедорожника УАЗ-452 «буханка» с электродвигателем будет представлена летом 2023 года. Об этом 7 января заявил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Знак парковки для электромобилей

«Думаю, что весной мы уже начнём испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт», — приводит слова Демурии ТАСС.

Он рассказал, что научно-производственное предприятие «Элькафа» начало разработку набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили. Было подписано соглашение с автозаводом УАЗ, который помог инженерным ресурсом.

По его словам, электромобиль пройдёт испытания в условиях горного и степного Крыма. Кроме того, его оценят в летних и зимних условиях эксплуатации.

В 2023 году планируется провести презентацию коммунальных электрических машин полностью отечественного производства. По словам Демурии, степень локализации будет доходить до 95% и выше.