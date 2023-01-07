Лондон, 7 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Китайский датчик слежения нашли в автомобиле, перевозящем членов правительства и высокопоставленных дипломатов Великобритании. Об этом сообщает британская газета inews со ссылкой на источники в спецслужбах королевства.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Сотрудник британской контрразведки рассказал изданию, что в Лондоне стали больше опасаться шпионажа, поэтому «разобрали по винтику» правительственные автомобили. В ходе проверки «в герметичной детали» внутри одной из машин нашли сим-карту, передающую данные о местоположении.

Такое устройство, пояснил он, позволяет годами получать информацию о перемещениях членов правительства, что помогает создать подробную картину ведущейся деятельности.

«Это можно медленно и методично делать на протяжении очень, очень долгого времени. В этом заключается уязвимость», — сказал сотрудник спецслужб.

Другой собеседник издания, бывший сотрудник служб безопасности королевства, предположил, что данные могли передаваться спецслужбам не только в Китае, но и в России.

Бывший глава правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит назвал инцидент новым поводом для признания Китая угрозой для страны.