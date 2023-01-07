Москва, 7 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков 7 января сообщил, что городская система теплоснабжения продолжает работать на максимуме из-за аномально холодной погоды.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Минувшей ночью температура в отдельных районах столицы опускалась до 26 градусов мороза, сказал он.

По словам Бирюкова, «в целом среднесуточная температура воздуха сейчас существенно ниже климатической нормы. Специалисты московской объединенной энергетической компании, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления, в настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении».

Уточняется, что столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: тепла — 48%, газоснабжения — 23%, водоснабжения — 53%, электроэнергии — 19%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за резкого похолодания для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей повышены температуры теплоносителя в магистральных сетях до 130 градусов.

На следующей неделе, 9–15 января, синоптики прогнозируют потепление до минус двух градусов.

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