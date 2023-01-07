Москва, 7 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Серьёзные травмы получил 11-летний школьник после того, как его голову зажало на эскалаторе на станции МЦК «Окружная» в Москве. Об этом 7 января сообщает Telegram-канал Baza.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

«В Москве ребёнку зажало голову на эскалаторе на выходе из МЦК. Он попал в реанимацию», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл утром 3 января. 11-летний мальчик положил голову на руку, лежащую на поручне. В какой-то момент его руку, а затем и голову затянуло под навесную конструкцию.

На место вызвали спасателей и врачей. После того как ребёнка смогли достать, его срочно доставили в реанимацию детской больницы. У него диагностировали многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, множественные ушибы мягкой ткани лица и головы.