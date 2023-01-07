Москва, 7 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. После начала СВО увеличилось число людей, которые стали посещать храмы Русской православной церкви. Об этом рассказал глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Луховицкий Евфимий в эфире телеканала «Россия-24».

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

По его словам, граждане подают записки, заказывают молебны, просто посещают храмы, даже не во время богослужений.

Он также отметил, что люди переживают за происходящее, за жизни военнослужащих.

«Это, безусловно, влияет и на картину церковной жизни», — сообщил Евфимий, добавив, что возраст приходящих в храмы сильно не изменился, при этом люди стали более серьезно относится к религиозным вопросам.

Глава Синодального миссионерского отдела отметил, что в каких-то случаях молитва стала горячее, а где-то люди стали более серьезно относиться к вопросам духовной жизни.

«Это касается и новобранцев, тех, кто выезжает в зону военной операции», — сообщил он.

Читайте также: Патриарх Кирилл: священнослужитель не может взять в руки оружие

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священники на фронте могут помочь советом, выслушать, вместе помолиться. Они проводят большую работу с родственниками.