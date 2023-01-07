Епископ Луховицкий Евфимий: с начала СВО выросло число прихожан в храмах
Москва, 7 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. После начала СВО увеличилось число людей, которые стали посещать храмы Русской православной церкви. Об этом рассказал глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Луховицкий Евфимий в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, граждане подают записки, заказывают молебны, просто посещают храмы, даже не во время богослужений.
Он также отметил, что люди переживают за происходящее, за жизни военнослужащих.
«Это, безусловно, влияет и на картину церковной жизни», — сообщил Евфимий, добавив, что возраст приходящих в храмы сильно не изменился, при этом люди стали более серьезно относится к религиозным вопросам.
Глава Синодального миссионерского отдела отметил, что в каких-то случаях молитва стала горячее, а где-то люди стали более серьезно относиться к вопросам духовной жизни.
«Это касается и новобранцев, тех, кто выезжает в зону военной операции», — сообщил он.
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По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священники на фронте могут помочь советом, выслушать, вместе помолиться. Они проводят большую работу с родственниками.