Лондон, 7 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. У Запада есть «уникальный шанс» окончательно решить вопрос с Россией, заявил 7 января в интервью Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

President.gov.ua Вадим Пристайко

Он призвал западных политиков воспользоваться тем, что в мире есть «нация, готовая жертвовать многими жизнями, территориями и десятилетиями развития» ради победы над «заклятым врагом».

Предложив Западу использовать Украину в качестве камикадзе, Пристайко также посоветовал не бояться возможного использования Россией ядерного оружия, потому что «раньше или позже» Западу придется решать и эту проблему.

Как сообщалось ранее, в том же интервью посол заявил, что потери ВСУ «огромны».

6 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, сражаясь с Россией, ВСУ «выполняют миссию НАТО».