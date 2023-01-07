Берлин, 7 января, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Институт имени Роберта Коха с 9 января включит Китай в список зон распространения мутаций коронавируса. В связи с этим жителям Германии рекомендуют по возможности не посещать КНР, сообщает 7 января МИД ФРГ.

EPA/ALEX PLAVEVSKI/ТАСС Улицы Китая

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что сейчас число инфицированных в Китае находится на самом высоком уровне с начала пандемии. В стране перегружена система здравоохранения.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают предоставляемые Китаем данные о коронавирусе недостоверными.

С 8 января китайские власти отменили обязательное тестирование при прохождении таможенного контроля на наличие COVID-19. Из-за этого миллионы людей потеряли работу.

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