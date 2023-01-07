Лондон, 7 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Потери ВСУ «огромны», а соответствующие арифметические показатели «неудобоваримы», заявил 7 января в интервью Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

EPA/VICKIE FLORES/ТАСС Вадим Пристайко

«Мы теряем людей всюду, а некоторые города полностью разрушены», — сказал он.

Власти Украины не публикуют полную статистику количества жертв, а отдельные сообщаемые данные представляются наблюдателям заниженными. В реальности же Киев теряет людей «направо и налево».

В Министерстве обороны России в сентябре 2022 года оценили потери ВСУ убитыми и ранеными (на тот момент) в 110 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский посол Валим Пристайко предложил Западу «уникальный шанс» окончательно решить вопрос с Россией.