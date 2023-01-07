В Кении защитника секс-меньшинств нашли мёртвым в металлическом ящике
Найроби, 7 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Полиция Кении расследует убийство модельера и борца за права секс-меньшинств Эдвина Чилобы, тело которого обнаружили у дороги в металлическом ящике. Об этом сообщает Associated Press.
25-летнего Чилобу нашли мёртвым 4 января на дороге в округе Уасин-Гишу на западе Кении. По словам очевидца, неизвестные выгрузили ящик из автомобиля без номерных знаков и оставили на обочине. Мужчина сообщил об этом полицейским.
Стражи порядка, вскрыв ящик, обнаружили там труп мужчины в женской одежде. Его опознали и доставили в учреждение МВД для вскрытия.
Мотив убийства пока не установлен, однако подозреваемый задержан. Это 24-летний фотограф из Найроби Джектон Одиамбо, который вместе с убитым встречал Новый год. Соседи слышали плач и крики в доме Чилобы, после чего больше не видели модельера живым.
По словам одного из полицейских, смерть Чилобы была мучительной.
Правозащитники назвали Чилобу жертвой насилия, вызванного гомофобией, и призвали к тщательному и независимому расследованию убийства.