Найроби, 7 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Полиция Кении расследует убийство модельера и борца за права секс-меньшинств Эдвина Чилобы, тело которого обнаружили у дороги в металлическом ящике. Об этом сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

25-летнего Чилобу нашли мёртвым 4 января на дороге в округе Уасин-Гишу на западе Кении. По словам очевидца, неизвестные выгрузили ящик из автомобиля без номерных знаков и оставили на обочине. Мужчина сообщил об этом полицейским.

Стражи порядка, вскрыв ящик, обнаружили там труп мужчины в женской одежде. Его опознали и доставили в учреждение МВД для вскрытия.

Мотив убийства пока не установлен, однако подозреваемый задержан. Это 24-летний фотограф из Найроби Джектон Одиамбо, который вместе с убитым встречал Новый год. Соседи слышали плач и крики в доме Чилобы, после чего больше не видели модельера живым.

По словам одного из полицейских, смерть Чилобы была мучительной.

Правозащитники назвали Чилобу жертвой насилия, вызванного гомофобией, и призвали к тщательному и независимому расследованию убийства.