Анкара, 7 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. С 1 января поставки природного газа из Ирана в Турцию сокращены на 70% из-за аварии в иранской газотранспортной системе. Об этом 7 января сообщает пресс-служба турецкой государственной трубопроводной компании Botas.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По ее информации, поставки в Турцию природного газа из Ирана из-за неисправности в иранской газотранспортной системе с 1 января 2023 года уменьшены на 70%.

«Об этом нас уведомила иранская сторона, заверив, что принимаются необходимые шаги для устранения аварии», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что сотрудники компании Botas приняли все необходимые меры для покрытия потребностей Турции в газе на период ликвидации аварии за счет собственных подземных хранилищ.

Напомним, что Иран является вторым после России по объемам поставщиком природного газа в Турцию. Ежегодно Анкара закупает около десяти млрд куб. метров газа.