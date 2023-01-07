Берлин, 7 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Удивительно, что киевский режим до сих пор не потребовал поставить ядерные боеголовки. Такое мнение выразили пользователи Twitter из Германии в ответ на требования замглавы киевского МИД Андрея Мельника.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Я удивлён, что вы ещё не потребовали ядерные боеголовки вам поставить».

«Мы день ото дня приближаемся к третьей мировой войне, и это меня пугает!»

«Я надеюсь, немецкое правительство поймёт, что жадность украинских разжигателей войны бесконечна».

«Вы и ваша страна — посмешище. Вам нужно и то, и это, и ещё несколько миллиардов долларов сверху».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мельник заявил, что ФРГ должна поставить киевскому режиму все возможные виды вооружений, включая танки, самолёты, корабли, подлодки и баллистические ракеты.