Новосибирск, 7 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. На Михайловской набережной города Новосибирска 7 января открыли рождественский фестиваль колокольных звонов, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колокольня

Рождественские колокола звучали на набережной весь день. Завершился фестиваль торжественной церемонией закрытия проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» и передачей снежинки следующей новогодней столице России — городу Суздалю, написал в своём телеграм-канале мэр.

Участниками фестиваля стали местные звонари, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Казани, Иркутска, Хабаровска, Суздаля и Волгограда. Специально для мероприятия колокола возвели на звоннице из брёвен. Послушать мастеров можно было как в сольном, так и в ансамблевом исполнении. Для украшения фестиваля воссоздали ледяной московский Царь-колокол.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к жителям России в Рождественскую ночь с напоминанием о том, что Господь пришёл в этот мир из любви к людям.