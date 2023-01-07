Жителя Саратова госпитализировали с ожогами из-за аварии на теплосети
Саратов, 7 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Саратове мужчина получил ожоги при порыве на теплосети, сообщила 7 января глава города Лада Мокроусова.
По ее словам, в ночь на 7 января на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения. В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой.
Она уточнила, что представители ресурсоснабжающей организации должны своевременно восстановить дорожное полотно после земляных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих, провалившихся в подвал с кипятком.
Во время спуска в подвал сломалась лестница, в результате чего два работника упали в горячую воду. От полученных ожогов мужчины скончались на месте.