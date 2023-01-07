Саратов, 7 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Саратове мужчина получил ожоги при порыве на теплосети, сообщила 7 января глава города Лада Мокроусова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

По ее словам, в ночь на 7 января на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения. В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой.

«Из-за прорыва горячей воды на указанном участке мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное учреждение», — написала Мокроусова в телеграм-канале.

Она уточнила, что представители ресурсоснабжающей организации должны своевременно восстановить дорожное полотно после земляных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих, провалившихся в подвал с кипятком.

Во время спуска в подвал сломалась лестница, в результате чего два работника упали в горячую воду. От полученных ожогов мужчины скончались на месте.