Горловка, ДНР, 7 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. ВСУ днем 7 января в очередной раз обстреляли Горловку (ДНР), сообщили власти республики.

Сергей Бобылев/ТАСС Обстрелы Горловки

Было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

В ночь с 6 на 7 января сообщалось о ранении женщины в результате обстрела Горловки.

В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (6 января) ВСУ выпустили по территории республик 102 единицы боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов.

Киевские власти отвергли предложение России отказаться от наступательных действий на время празднования Рождества. В Минобороны России сообщили, что все попытки ВСУ идти в атаку 6 января были отбиты.