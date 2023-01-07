Париж, 7 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Бывший министр культуры Франции Розлин Башло посмеялась над проектом шпиля для собора Нотр-Дам, предложенным супругой президента страны Брижит Макрон, так как углядела в нём непристойность. Об этом Башло рассказала в мемуарах, пишет британская газета The Times.

Represented by ZUMA Press, Inc\Zuma\TASS Брижит Макрон

По словам экс-министра, она не согласилась с проектами восстановления шпиля собора, предлагавшими современный дизайн. Так, Брижит Макрон показала проект шпиля, напоминавшего «фаллос с золотыми шарами».

Другие архитекторы предлагали разбить на месте шпиля оранжерею, установить лазер, соорудить пчелиный улей или стеклянную конструкцию. Но в конечном итоге было решено воссоздать шпиль по образцу XIX века.

В администрации президента, по словам экс-министра, расстроились.

«Я не жалею об этом неповиновении», — заявила Башло.

Издание отмечает, что 76-летняя Башло, освободившая кресло министра в 2022 году, теперь «использует своё непристойное чувство юмора» в работе ведущего на радио и телевидении. Её мемуары занимают 680 страниц.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на строительных лесах около Собора Парижской Богоматери произошёл в апреле 2019 года. Пламя перекинулось на здание, сгорели крыша и балки, обрушился шпиль. Собор обещают открыть в 2024 году после восстановления.

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