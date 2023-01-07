Уагадугу, 7 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Власти Франции могут вывести свои силы специального назначения, которые были размещены на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом 7 января пишет газета Monde, ссылаясь на источники.

TUBS Буркина-Фасо

По информации журналистов, в Буркина-Фасо обостряются вопросы присутствия французских военнослужащих на базе спецназа, которая функционирует в Уагадуге с 2011 года. Уточняется, что вылет спецназа может состояться в феврале.

Ранее власти Буркина-Фасо обратились к Франции с требованием сменить своего посла в этом государстве.

Напомним, что 3 декабря в Буркина-Фасо была приостановлена деятельность французской радиостанции «Радио Франс энтернасьональ» за распространение сведений, которые, по мнению властей, запугивали местных жителей и способствовали попыткам террористических группировок не допустить мобилизации граждан для защиты страны.

Читайте также: В Буркина-Фасо приостановили вещание французской радиостанции