Москва, 7 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В США Республиканская и Демократическая партии «тащили свиную тушу», а не состязались на выборах, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В личном телеграм-канале он опубликовал карикатуру, посвящённую американским выборам главы палаты представителей. В них осёл и слон (символы демократов и республиканцев) в звёздно-полосатых цилиндрах США запряжены в повозку. На ней восседает свинья с кнутом и в вышиванке. Рядом с ней лежит охапка сена, в которую воткнут флаг Украины.

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера палаты представителей, а тащили свиную тушу», — прокомментировал рисунок Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Соединенных Штатов избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером.