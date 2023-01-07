Москва, 7 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Продолжение «вестернизации» Украины грозит ей потерей идентичности, заявил 7 января в интервью «России 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Людей убеждают, что движение на Запад приведет к улучшению материального положения, но ведь оно приведет также к дехристианизации и нравственному релятивизму, отметил он.

Как сообщалось ранее, в этом же интервью патриарх заявил, что православие на Украине сохранится только в том случае, если верующие будут готовы идти на жертвы. Гонения со стороны государства поставили их перед выбором — терять веру или идти на жертвы, отметил Кирилл.

Власти Украины проводят многочисленные обыски в православных храмах и помогают раскольникам отнимать храмы у канонической церкви. Священников и мирян задерживают и арестовывают по обвинениям в «государственной измене».

Также в интервью «России 1» глава Русской православной Церкви отметил, что Запад стремительно движется по пути саморазрушения из-за сознательного отказа от нравственных норм. Остановить этот процесс могут только серьёзные катаклизмы, полагает глава РПЦ.