Киев, 7 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. В восточных регионах Украины звучит воздушная тревога. Об этом 7 января сообщает минцифры киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал одновременно в Харьковской и Днепропетровской областях, а также оккупированной киевским режимом части Запорожской области.

Напомним, ранее Россия объявила о рождественском перемирии и не наносит атак с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны заявили, что ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения до 24:00 7 января.