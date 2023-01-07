Белград, 7 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. На юго-востоке самопровозглашенной республики Косово группа албанцев напала на 18-летнего серба, когда он возвращался с Рождественской службы, говорится 7 января в газете «Вечерне новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

У пострадавшего диагностированы травмы глаза, лица, мягких тканей и конечностей. По факту нападения семья серба написала заявление в полицию.

Напомним, в пятницу, 6 января, гражданин Албании во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце из проезжающего автомобиля выстрелил в двух сербов. Ранения получили 21-летний человек и 11-летний подросток. Их в состоянии средней степени тяжести срочно госпитализировали.

После покушения на сербов жители вышли на улицы и стали перекрывать дороги, требуя задержания преступника.

Спустя два часа после инцидента полиция заявила о задержании 33-летнего подозреваемого.

«Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!» — отреагировал на происшествие глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич осудила преступление и призвала международное сообщество немедленно отреагировать и наказать виновных.

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