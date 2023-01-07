Москва, 7 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожив более 30 боевиков, сообщили 7 января в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС ВС России

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Общие потери данных подразделений противника составили более 30 боевиков, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ.

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